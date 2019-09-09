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У цьому році у ДБР понад 2 тисячі проваджень через службову діяльність та корупцію

У цьому році у ДБР понад 2 тисячі проваджень через службову діяльність та корупцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. За сім місяців роботи у ДБР понад 2 тис. проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та корупції. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. Передає УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

“За сім місяців роботи у ДБР 2670 проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та корупції: у 165 — повідомлено про підозру, 149 — скеровано до суду, 6 обвинувальних вироків”, — повідомив Труба.

Зокрема, Труба виділив декілька кримінальних проваджень, в яких ДБР здійснює досудове розслідування:

  • вимагання шахраями від колишнього співробітника “Укрспецекспорту” 570 тис. доларів за керівну посаду “Укроборонпромі”;
  • викриття діяльності тіньового казино, яке працювало під прикриттям правоохоронців;
  • виведення у тіньовий сектор економіки безготівкових коштів підприємств та державного бюджету. Місячний тіньовий обіг — 500 млн грн. та інші.

Також, Труба звернув увагу на розслідування злочинів, пов’язаних з корупцією на митницях.

“Так, у ДБР біля ста проваджень щодо працівників Державної митної служби в Україні. У 14-ти — повідомлено про підозру. Вісім — вже в суді”, — зауважив він.

Водночас, він наголосив, що вироки — обвинувальні або виправдувальні — виносять судді, тому важливо, щоб вони не боялися притягувати до відповідальності посадовців будь-якого рівня.

Нагадаємо, ДБР розслідує можливе сприяння митниками контрабанді на 550 тис. доларів.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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