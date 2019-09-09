В этом году в ГБР более 2 тысяч производств из-за служебной деятельности и коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. За семь месяцев работы в ГБР более 2 тыс. производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“За семь месяцев работы в ГБР 2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции: в 165 — сообщено о подозрении, 149 — направлены в суд, 6 обвинительных приговоров”, — сообщил Труба.
В частности, Труба выделил несколько уголовных производств, в которых ГБР осуществляет досудебное расследование:
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- вымогательство мошенниками от бывшего сотрудника “Укрспецэкспорта” 570 тыс. долларов за руководящую должность “Укроборонпроме”;
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- разоблачения деятельности теневого казино, работавшего под прикрытием правоохранителей;
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- вывода в теневой сектор экономики безналичных средств предприятий и государственного бюджета. Месячный теневой оборот — 500 млн грн. и другие.
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Также, Труба обратил внимание на расследование преступлений, связанных с коррупцией на таможнях.
“Да, в ГБР около ста производств в отношении сотрудников Государственной таможенной службы в Украине. В 14-ти — сообщено о подозрении. Восемь — уже в суде”, — заметил он.
Вместе с тем он подчеркнул, что приговоры — обвинительные или оправдательные — выносят судьи, поэтому важно, чтобы они не боялись привлекать к ответственности должностных лиц любого уровня.
Напомним, ГБР расследует возможное содействие таможенниками контрабанде на 550 тыс. долларов.