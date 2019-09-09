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ДБР розслідує можливе сприяння митниками контрабанді на 550 тис. доларів

ДБР розслідує можливе сприяння митниками контрабанді на 550 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування за фактом можливого сприяння працівниками митного поста "Ягодин" Волинської митниці ДФС у незаконному перевезенні товарів приблизною вартістю 550 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, здійснюють досудове розслідування за фактом можливого сприяння працівниками митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС у незаконному перевезенні товарів приблизною вартістю 550 тисяч доларів США", - вказали у бюро.

Кваліфікація цього факту - зловживання владою або службовим становищем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

За інформацією, наведенею ДБР, поблизу пункту пропуску митного поста "Ягодин" правоохоронці затримали автомобіль, у якому громадянин намагався провезти на територію України товар без сплати митних платежів. Під час санкціонованого обшуку в автомобілі, як вказано, виявлено технічні прилади та пакети з одягом приблизною вартістю 550 тисяч доларів США.

"Водій автомобіля здійснював перевезення товарів за сприяння службових осіб митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС України", - заявили у бюро.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно; встановлюються службові особи ДФС, причетні до незаконного перевезення товару без належного митного оформлення; проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, у серпні ДБР проводило 7 обшуків на митницях і митних постах ДФС на Волині.

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