ДБР розслідує можливе сприяння митниками контрабанді на 550 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування за фактом можливого сприяння працівниками митного поста "Ягодин" Волинської митниці ДФС у незаконному перевезенні товарів приблизною вартістю 550 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, здійснюють досудове розслідування за фактом можливого сприяння працівниками митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС у незаконному перевезенні товарів приблизною вартістю 550 тисяч доларів США", - вказали у бюро.
Кваліфікація цього факту - зловживання владою або службовим становищем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
За інформацією, наведенею ДБР, поблизу пункту пропуску митного поста "Ягодин" правоохоронці затримали автомобіль, у якому громадянин намагався провезти на територію України товар без сплати митних платежів. Під час санкціонованого обшуку в автомобілі, як вказано, виявлено технічні прилади та пакети з одягом приблизною вартістю 550 тисяч доларів США.
"Водій автомобіля здійснював перевезення товарів за сприяння службових осіб митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС України", - заявили у бюро.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно; встановлюються службові особи ДФС, причетні до незаконного перевезення товару без належного митного оформлення; проводяться невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, у серпні ДБР проводило 7 обшуків на митницях і митних постах ДФС на Волині.