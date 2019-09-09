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ГБР расследует возможное содействие таможенниками контрабанде на 550 тыс. долларов

ГБР расследует возможное содействие таможенниками контрабанде на 550 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 17176 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по факту возможного содействия работниками таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни ГФС в незаконной перевозке товаров приблизительной стоимостью 550 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование по факту возможного содействия работниками таможенного поста Ягодин Волынской таможни ГФС в незаконной перевозке товаров приблизительной стоимостью 550 тысяч долларов США", - указали в бюро.

Квалификация этого факта - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По информации, приведенной ГБР, вблизи пункта пропуска таможенного поста "Ягодин" правоохранители задержали автомобиль, в котором гражданин пытался провезти на территорию Украины товар без уплаты таможенных платежей. Во время санкционированного обыска в автомобиле, как указано, выявлены технические приборы и пакеты с одеждой приблизительной стоимостью 550 тысяч долларов США.

"Водитель автомобиля осуществлял перевозку товаров при содействии должностных лиц таможенного поста Ягодин Волынской таможни ГФС Украины", - заявили в бюро.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество; устанавливаются должностные лица ГФС, причастные к незаконной перевозке товара без надлежащего таможенного оформления; проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, в августе ГБР проводило 7 обысков на таможнях и таможенных постах ГФС на Волыни.

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