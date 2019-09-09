ГБР расследует возможное содействие таможенниками контрабанде на 550 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по факту возможного содействия работниками таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни ГФС в незаконной перевозке товаров приблизительной стоимостью 550 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, осуществляют досудебное расследование по факту возможного содействия работниками таможенного поста Ягодин Волынской таможни ГФС в незаконной перевозке товаров приблизительной стоимостью 550 тысяч долларов США", - указали в бюро.
Квалификация этого факта - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
По информации, приведенной ГБР, вблизи пункта пропуска таможенного поста "Ягодин" правоохранители задержали автомобиль, в котором гражданин пытался провезти на территорию Украины товар без уплаты таможенных платежей. Во время санкционированного обыска в автомобиле, как указано, выявлены технические приборы и пакеты с одеждой приблизительной стоимостью 550 тысяч долларов США.
"Водитель автомобиля осуществлял перевозку товаров при содействии должностных лиц таможенного поста Ягодин Волынской таможни ГФС Украины", - заявили в бюро.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество; устанавливаются должностные лица ГФС, причастные к незаконной перевозке товара без надлежащего таможенного оформления; проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, в августе ГБР проводило 7 обысков на таможнях и таможенных постах ГФС на Волыни.