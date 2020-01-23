У центрі Одеси поліцейський скоїв наїзд на жінку з дитиною

Внаслідок аварії жінка отримала травми та була госпіталізована. За попередніми даними, дитина тілесних ушкоджень не зазнала.

На місці події працює слідчо-оперативна група по ДТП та керівництво інспекції з особового складу ГУНП. Попередньо водій тверезий.

Про подію проінформовано працівників Управління внутрішньої безпеки ДВБ та міжрегіонального відділу ДБР.

Нагадаємо, у Львові патрульному, який на автівці збив пішоходів, підписали підозру.