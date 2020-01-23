У центрі Одеси поліцейський скоїв наїзд на жінку з дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Поліцейський, повертаючись у середу ввечері зі служби на своєму автомобілі "Деу Ланос", на розі вулиць Преображенської та Дерибасівської в Одесі скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом із дитиною перебігала дорогу у невстановленому місці (поруч з місцем аварії є підземний пішохідний перехід). Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.
Внаслідок аварії жінка отримала травми та була госпіталізована. За попередніми даними, дитина тілесних ушкоджень не зазнала.
На місці події працює слідчо-оперативна група по ДТП та керівництво інспекції з особового складу ГУНП. Попередньо водій тверезий.
Про подію проінформовано працівників Управління внутрішньої безпеки ДВБ та міжрегіонального відділу ДБР.
Нагадаємо, у Львові патрульному, який на автівці збив пішоходів, підписали підозру.