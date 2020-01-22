У Львові патрульному, який на автівці збив пішоходів, підписали підозру

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 8562 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 194962 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 141625 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 124038 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 130445 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 147279 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 147579 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230999 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217586 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187698 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
48%
Популярнi новини

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 20712 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 13056 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 11694 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 19697 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 9740 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 194993 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 178374 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 297373 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 319304 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 400679 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 9762 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 6672 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 58383 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 41091 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 55236 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У Львові патрульному, який на автівці збив пішоходів, підписали підозру

Київ • УНН

 • 13693 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У прокуратурі Львівської області підписали підозру патрульному поліцейському, який на автівці збив пішоходів, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

У Львові патрульному, який на автівці збив пішоходів, підписали підозру

Ідеться про ДТП, яка сталась 23 серпня минулого року на вул.Зеленій у Львові (у напрямку дороги "Південний обхід міста Львова").

Як встановили прокурори, спільно з слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, інспектор взводу №1 роти №4 батальйону №1 Управління патрульної поліції у Львівській області, за кермом автомобіля марки "Mitsubishi", проїхавши через перехрестя вулиць Зелена-Вулецька, порушив правила дорожнього руху та здійснив наїзд на двох осіб, які переходили дорогу на пішохідному переході.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині поліцейський на смерть збив чоловіка

Внаслідок зіткнення, потерпілі отримали середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі, правоохоронцю повідомлено про підозру за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Крім цього, вирішується питання про обрання вказаній особі міри запобіжного заходу.

Довідка: санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років, з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01