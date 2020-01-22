У Львові патрульному, який на автівці збив пішоходів, підписали підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У прокуратурі Львівської області підписали підозру патрульному поліцейському, який на автівці збив пішоходів, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Ідеться про ДТП, яка сталась 23 серпня минулого року на вул.Зеленій у Львові (у напрямку дороги "Південний обхід міста Львова").
Як встановили прокурори, спільно з слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, інспектор взводу №1 роти №4 батальйону №1 Управління патрульної поліції у Львівській області, за кермом автомобіля марки "Mitsubishi", проїхавши через перехрестя вулиць Зелена-Вулецька, порушив правила дорожнього руху та здійснив наїзд на двох осіб, які переходили дорогу на пішохідному переході.
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Внаслідок зіткнення, потерпілі отримали середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Наразі, правоохоронцю повідомлено про підозру за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Крім цього, вирішується питання про обрання вказаній особі міри запобіжного заходу.
Довідка: санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років, з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.