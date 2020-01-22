Во Львове патрульному, который на автомобиле сбил пешеходов, подписали подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В прокуратуре Львовской области подписали подозрение патрульному полицейскому, который на автомобиле сбил пешеходов, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Речь идет о ДТП, произошедшем 23 августа прошлого года на ул. Зеленая во Львове (в направлении дороги "Южный обход города Львова").
Как установили прокуроры, совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове, инспектор взвода №1 роты №4 батальона №1 Управление патрульной полиции во Львовской области, за рулем автомобиля марки "Mitsubishi", проехав через перекресток улиц Зеленая-Вулецкая, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на двух человек, переходивших дорогу на пешеходном переходе.
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В результате столкновения, пострадавшие получили средней тяжести телесные повреждения.
Сейчас полицейскому сообщено о подозрении по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Кроме этого, решается вопрос об избрании указанному лицу меры пресечения.
Справка: санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет, с трехлетним лишением права управлять транспортными средствами.