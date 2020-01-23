В центре Одессы полицейский совершил наезд на женщину с ребенком

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не получил.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП. Предварительно водитель трезв.

О происшествии проинформированы сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.

Напомним, во Львове патрульному, который на автомобиле сбил пешеходов, подписали подозрение.