В центре Одессы полицейский совершил наезд на женщину с ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Полицейский, возвращаясь в среду вечером со службы на своем автомобиле "Дэу Ланос", на углу улиц Преображенской и Дерибасовской в Одессе совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии есть подземный пешеходный переход). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не получил.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП. Предварительно водитель трезв.
О происшествии проинформированы сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.
Напомним, во Львове патрульному, который на автомобиле сбил пешеходов, подписали подозрение.