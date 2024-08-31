У центрі москви масштабна пожежа: до гасіння залучили вертольоти
Київ • УНН
У центрі москви на Бережковській набережній спалахнула триповерхова адміністративна будівля. Площа пожежі сягає 1000 кв.м, для гасіння залучено два вертольоти.
У москві на бережковській набережній горить триповерхова адміністративна будівля. До гасіння пожежі залучено два вертольоти. Про це УНН повідомляє із посиланням на мнс росії.
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Як повідомляється, площа пожежі становить 1 000 квадратних метрів. У відомстві повідомили, що спочатку на місці працювали 110 фахівців і 35 одиниць техніки. Трохи пізніше до гасіння пожежі було залучено корабель "Полковник Чернишов" і два вертольоти Ка-32.
Рух на набережній перекрито трьома смугами.
Що стало причиною загоряння - поки не повідомляли.
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