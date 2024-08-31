В центре москвы масштабный пожар: к тушению привлекли вертолеты
Киев • УНН
В центре москвы на Бережковской набережной вспыхнуло трехэтажное административное здание. Площадь пожара достигает 1000 кв.м, для тушения привлечены два вертолета.
В москве на бережковской набережной горит трехэтажное административное здание. К тушению пожара привлечены два вертолета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мчс россии.
Детали
Как сообщается, площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. В ведомстве сообщили, что сначала на месте работали 110 специалистов и 35 единиц техники. Чуть позже к тушению пожара были привлечены корабль «Полковник Чернышев» и два вертолета Ка-32.
Движение на набережной перекрыто по трем полосам.
Что стало причиной возгорания - пока не сообщали.
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