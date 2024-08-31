В центре москвы масштабный пожар: к тушению привлекли вертолеты

В москве на бережковской набережной горит трехэтажное административное здание. К тушению пожара привлечены два вертолета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мчс россии.

Детали

Как сообщается, площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. В ведомстве сообщили, что сначала на месте работали 110 специалистов и 35 единиц техники. Чуть позже к тушению пожара были привлечены корабль «Полковник Чернышев» и два вертолета Ка-32.

Движение на набережной перекрыто по трем полосам.

Что стало причиной возгорания - пока не сообщали.

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