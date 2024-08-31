В Белгороде вечером раздавались взрывы, губернатор жалуется на удар и жертвы

Вечером 30 августа в российском белгороде сообщали о взрывах. Местные власти говорят о прямом попадании снаряда и жертвах, передает УНН.

Детали

Как говорит губернатор вячеслав гладков, в результате обстрела города белгорода пять человек погибли, 46 человек мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находятся 37 человек.

Как сообщается, один из снарядов якобы попал в автомобиль.

Дополнение

В минобороны рф указали, что ночью их ПВО якобы сбила 4 БПЛА над Белгородской, орловской и курской областями.

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