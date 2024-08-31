В Белгороде вечером раздавались взрывы, губернатор жалуется на удар и жертвы
Киев • УНН
В российском белгороде произошел обстрел, в результате которого погибли 5 человек и ранены 46 мирных жителей. Губернатор сообщил о прямом попадании снаряда, а минобороны рф заявило о сбитии 4 БПЛА над приграничными областями.
Вечером 30 августа в российском белгороде сообщали о взрывах. Местные власти говорят о прямом попадании снаряда и жертвах, передает УНН.
Детали
Как говорит губернатор вячеслав гладков, в результате обстрела города белгорода пять человек погибли, 46 человек мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находятся 37 человек.
Как сообщается, один из снарядов якобы попал в автомобиль.
Дополнение
В минобороны рф указали, что ночью их ПВО якобы сбила 4 БПЛА над Белгородской, орловской и курской областями.
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