У бєлгороді ввечері лунали вибухи, губернатор скаржиться на удар і жертви
Київ • УНН
У російському бєлгороді стався обстріл, внаслідок якого загинуло 5 осіб та поранено 46 мирних жителів. Губернатор повідомив про пряме влучання снаряда, а міноборони рф заявило про збиття 4 БПЛА над прикордонними областями.
Ввечері 30 серпня у російському бєлгороді повідомляли про вибухи. Місцева влада каже про пряме влучання снаряда та жерви, передає УНН.
Деталі
Як каже губернатор в'ячеслав гладков, унаслідок обстрілу міста бєлгорода п'ятеро людей загинули, 46 осіб мирних жителів поранено. Зараз у лікарнях перебувають 37 людей.
Як повідомляється, один із снарядів буцімто влучив в автомобіль.
Доповнення
В міноборони рф вказали, що вночі їх ППО нібито збила 4 БПЛА над бєлгородською, орловською та курською областями.
Сили оборони просунулись на Курському напрямку та взяли під контроль 5 кв. км територій - Сирський 30.08.24, 15:21 • 39338 переглядiв