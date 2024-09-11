У центрі Києва обмежать рух через саміт Кримської платформи
Київ • УНН
У центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження руху через проведення саміту Кримської платформи. Поліція закликає враховувати цю інформацію при плануванні поїздок.
У центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження руху через проведення саміту Кримської платформи, повідомив у середу перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексій Білошицький, пише УНН.
Деталі
"До уваги киян та гостей міста! У звʼязку з проведенням Саміту Кримської платформи, сьогодні у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які запроваджені здебільшого в центральній частині міста. Тривають безпекові заходи", - написав Білошицький у Telegram.
Він закликав врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.
Кримська платформа та Саміт перших леді та джентльменів: Зеленський анонсував дві важливі події09.09.24, 20:15 • 17910 переглядiв