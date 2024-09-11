В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

В центре Киева будут действовать временные ограничения движения из-за проведения саммита Крымской платформы, сообщил в среду заместитель начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексей Билошицкий, пишет УНН.

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«Вниманию киевлян и гостей города! В связи с проведением Саммита Крымской платформы, сегодня в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центральной части города. Продолжаются меры безопасности», - написал Билошицкий в Telegram.

Он призвал учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

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