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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 07:53  •  1109 просмотра

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В центре Киева будут действовать временные ограничения движения из-за проведения саммита Крымской платформы. Полиция призывает учитывать эту информацию при планировании поездок.

В центре Киева будут действовать временные ограничения движения из-за проведения саммита Крымской платформы, сообщил в среду заместитель начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексей Билошицкий, пишет УНН.

Детали

«Вниманию киевлян и гостей города! В связи с проведением Саммита Крымской платформы, сегодня в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центральной части города. Продолжаются меры безопасности», - написал Билошицкий в Telegram.

Он призвал учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

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