Киянам розповіли, як можна дистанційно платити за комунальні послуги

ukru
16:58 • 72504 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 145167 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 243032 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 245050 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 244050 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229218 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198920 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185769 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146046 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150172 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
64 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139250 перегляди
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 27682 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 263483 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 73245 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 25084 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 243036 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 245053 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 244052 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229221 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 73245 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 24061 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139250 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153423 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112817 перегляди
Актуальне
Киянам розповіли, як можна дистанційно платити за комунальні послуги

Киянам розповіли, як можна дистанційно платити за комунальні послуги

Київ • УНН

 • 21563 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Для жителів Києва платити за всі комунальні послуги можна онлайн. Для цього необхідний особистий кабінет на сайті "Центру комунального сервісу" та додатковий QR-код, який роздрукований у будь-якому рахунку. Про це під час брифінгу повідомила заступниця комерційного директора КК "Центр комунального сервісу" Юлія Петрик, передає кореспондент УНН.

Зазначається, що "Центр комунального сервісу" у зв’язку з введенням протиепідеміологічних заходів перейшов на дистанційне обслуговування.

"Наразі у нас працює 38 сервісних центрів, але у зв’язку з обмеженням ми мобілізували обслуговування і перевели у дистанційне обслуговування. Наразі споживачі з усіх житлово-комунальних послуг можуть звертатися до нас завдяки особистому кабінету, де вони зможуть дізнатися щодо нарахувань за житлово-комунальні послуги та передати показники лічильників. Також у нас відкрито сторінку у Facebook, завдяки месенджеру можна зв’язатися зі спеціалістом та отримати консультацію щодо надання житлово-комунальних послуг. Також ми проводимо консультування завдяки нашій "гарячій лінії". І додатково ми відкрили 10 стаціонарних номерів телефонів, відповідно до кожного району міста Києва, щоб споживачі могли оперативно передати показання", - повідомила вона.

За словами Петрик, наразі у Києві загальна заборгованість по Києві за всі комунальні послуги сягає біля 6 млрд гривень.

"Ми активно інформуємо споживачів щодо сплати онлайн за комунальні платежі. Зокрема, це можна зробити через особистий кабінет на сайті "Центру комунального сервісу" та додатковий QR-код, який роздрукований у будь-якому рахунку і дає змогу онлайн, не виходячи з дому - провести сплату за житлово-комунальні послуги", - додала вона.

Нагадаємо, більшість послуг, які "Київводоканал" надавав своїм споживачам, тепер можна отримати онлайн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,348.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.80
Ethereum
$1,977.32