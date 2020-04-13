Киянам розповіли, як можна дистанційно платити за комунальні послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Для жителів Києва платити за всі комунальні послуги можна онлайн. Для цього необхідний особистий кабінет на сайті "Центру комунального сервісу" та додатковий QR-код, який роздрукований у будь-якому рахунку. Про це під час брифінгу повідомила заступниця комерційного директора КК "Центр комунального сервісу" Юлія Петрик, передає кореспондент УНН.
Зазначається, що "Центр комунального сервісу" у зв’язку з введенням протиепідеміологічних заходів перейшов на дистанційне обслуговування.
"Наразі у нас працює 38 сервісних центрів, але у зв’язку з обмеженням ми мобілізували обслуговування і перевели у дистанційне обслуговування. Наразі споживачі з усіх житлово-комунальних послуг можуть звертатися до нас завдяки особистому кабінету, де вони зможуть дізнатися щодо нарахувань за житлово-комунальні послуги та передати показники лічильників. Також у нас відкрито сторінку у Facebook, завдяки месенджеру можна зв’язатися зі спеціалістом та отримати консультацію щодо надання житлово-комунальних послуг. Також ми проводимо консультування завдяки нашій "гарячій лінії". І додатково ми відкрили 10 стаціонарних номерів телефонів, відповідно до кожного району міста Києва, щоб споживачі могли оперативно передати показання", - повідомила вона.
За словами Петрик, наразі у Києві загальна заборгованість по Києві за всі комунальні послуги сягає біля 6 млрд гривень.
"Ми активно інформуємо споживачів щодо сплати онлайн за комунальні платежі. Зокрема, це можна зробити через особистий кабінет на сайті "Центру комунального сервісу" та додатковий QR-код, який роздрукований у будь-якому рахунку і дає змогу онлайн, не виходячи з дому - провести сплату за житлово-комунальні послуги", - додала вона.
Нагадаємо, більшість послуг, які "Київводоканал" надавав своїм споживачам, тепер можна отримати онлайн.