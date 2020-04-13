Киянам розповіли, як можна дистанційно платити за комунальні послуги

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Для жителів Києва платити за всі комунальні послуги можна онлайн. Для цього необхідний особистий кабінет на сайті "Центру комунального сервісу" та додатковий QR-код, який роздрукований у будь-якому рахунку. Про це під час брифінгу повідомила заступниця комерційного директора КК "Центр комунального сервісу" Юлія Петрик, передає кореспондент УНН.