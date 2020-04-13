Більшість послуг від "Київводоканалу" на час карантину можна отримати дистанційно

"Майже всі послуги, які надавалися нашим споживачам у Центрі обслуговування споживачів на сьогодні надають дистанційно: можна отримати консультацію, передати показники та отримати відповіді на всі питання дистанційно через телефон, через електрону пошту, сторінку у Facebook. Тому користуйтеся нашими дистанційними сервісами. Також передбачені всі можливі сервіси для сплати онлайн, вони працюють", - зазначив він.

Окрім того, за словами Люліна, на сьогоднішній день майже 25% недоплати у порівняні з тим самим числом попереднього місяця.

"Ті, хто залишився без роботи у зв’язку з карантином, мають право безперешкодно звернутися та отримати субсидію на сплату комунальних послуг у полегшеному порядку", - додав він.

Нагадаємо, за березень сукупна заборгованість мешканців Києва за опалення та постачання гарячої води збільшилася на 250 млн гривень і сумарно досягла близько 2 млрд гривень.