Більшість послуг від "Київводоканалу" на час карантину можна отримати дистанційно
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Більшість послуг, які "Київводоканал" надавав своїм споживачам, тепер можна отримати онлайн. Про це під час брифінгу повідомив директор розрахункового департаменту ПрАТ "АК "Київводоканал" Валерій Люлін, передає кореспондент УНН.
"Майже всі послуги, які надавалися нашим споживачам у Центрі обслуговування споживачів на сьогодні надають дистанційно: можна отримати консультацію, передати показники та отримати відповіді на всі питання дистанційно через телефон, через електрону пошту, сторінку у Facebook. Тому користуйтеся нашими дистанційними сервісами. Також передбачені всі можливі сервіси для сплати онлайн, вони працюють", - зазначив він.
Окрім того, за словами Люліна, на сьогоднішній день майже 25% недоплати у порівняні з тим самим числом попереднього місяця.
"Ті, хто залишився без роботи у зв’язку з карантином, мають право безперешкодно звернутися та отримати субсидію на сплату комунальних послуг у полегшеному порядку", - додав він.
Нагадаємо, за березень сукупна заборгованість мешканців Києва за опалення та постачання гарячої води збільшилася на 250 млн гривень і сумарно досягла близько 2 млрд гривень.