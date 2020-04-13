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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Большинство услуг от "Киевводоканала" на время карантина можно получить дистанционно

Большинство услуг от "Киевводоканала" на время карантина можно получить дистанционно

Киев  •  УНН

 • 15403 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Большинство услуг, которые "Киевводоканал" предоставлял своим потребителям, теперь можно получить онлайн. Об этом во время брифинга сообщил директор расчетного департамента АО "АК "Киевводоканал" Валерий Люлин, передает корреспондент УНН.

"Почти все услуги, которые предоставлялись нашим потребителям в Центре обслуживания потребителей сегодня предоставляют дистанционно: можно получить консультацию, передать показатели и получить ответы на все вопросы дистанционно по телефону, через электронную почту, страницу Facebook. Поэтому пользуйтесь нашими дистанционными сервисами. Также предусмотрены все возможные сервисы для оплаты онлайн, они работают", - отметил он.

Кроме того, по словам Люлина, на сегодняшний день почти 25% недоплаты по сравнению с тем же числом предыдущего месяца.

"Те, кто остался без работы в связи с карантином, имеют право беспрепятственно обратиться и получить субсидию на оплату коммунальных услуг в облегченном порядке", - добавил он.

Напомним, за март совокупная задолженность жителей Киева по отоплению и снабжению горячей воды увеличилась на 250 млн гривен и суммарно достигла около 2 млрд гривен.

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