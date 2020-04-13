Киевлянам рассказали, как можно дистанционно платить за коммунальные услуги

Отмечается, что "Центр коммунального сервиса" в связи с введением противоэпидемиологических мероприятий перешел на дистанционное обслуживание.

"Сейчас у нас работает 38 сервисных центров, но в связи с ограничением мы мобилизовали обслуживания и перевели в дистанционное обслуживание. Сейчас потребители со всех жилищно-коммунальных услуг могут обращаться к нам благодаря личному кабинету, где они смогут узнать о начислениях за жилищно-коммунальные услуги и передать показания счетчиков. Также у нас открыта страница в Facebook, благодаря мессенджеру можно связаться с специалистом и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Также мы проводим консультирование благодаря нашей "горячей линии". И дополнительно мы открыли 10 стационарных номеров телефонов, в соответствии с каждым районом города Киева, чтобы потребители могли оперативно передать показания", - сообщила она.

По словам Петрик, сейчас в Киеве общая задолженность по Киеву за все коммунальные услуги достигает около 6 млрд гривен.

"Мы активно информируем потребителей по уплате онлайн за коммунальные платежи. В частности, это можно сделать через личный кабинет на сайте "Центра коммунального сервиса" и дополнительный QR-код, который распечатан в любом счете и позволяет онлайн, не выходя из дома - провести оплату жилищно-коммунальных услуг", - добавила она.

Напомним, большинство услуг, которые "Киевводоканал" предоставлял своим потребителям, теперь можно получить онлайн.