У центрі Києва з'явився Залізний трон

Сьогодні біля Лядських Воріт волонтери встановили арт-об’єкт “Залізний трон Сходу України”. Трон виготовлений із залізних уламків військової техніки та використаних боєприпасів, зібраних у зоні АТО. До інсталяції увійшли такі артефакти, як уламки активної броні танку, частини підбитої військової техніки, кулеметні стрічки, снаряди, каністри та солдатські фляги. Вага трону понад 600 кг.

Залізний трон створив волонтер Денис Буштець у зоні АТО поблизу Донецька у 2016 році. Він символізує біль та страждання, які зараз вирують на Сході України в той час як на решті території країни мир.

Трон нагадує про те, що десь недалеко йде війна і гинуть люди. Наразі об’єкт знаходиться у власності Запорізького обласного музею.

Кияни можуть не лише розглядати та фотографувати витвір мистецтва, а й сідати та торкатися його.

Залізний трон перебуватиме на Майдані Незалежності кілька тижнів, після чого повернеться у стіни Запорізького обласного музею.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Залізний трон, зроблений волонтерами з "уламків війни", продали за 150 тис. грн.

Власником трону став запорізький бізнесмен. Організатори його ім’я не розголошують.