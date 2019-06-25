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В центре Киева появился Железный трон

Киев • УНН

 • 20436 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Киеве на Майдане Независимости волонтеры установили Железный трон Востока Украины, передает корреспондент УНН.

В центре Киева появился Железный трон

Сегодня возле Лядских Ворот волонтеры установили арт-объект "Железный трон Востока Украины". Трон изготовлен из железных обломков военной техники и использованных боеприпасов, собранных в зоне АТО. В инсталяцию вошли такие артефакты, как обломки активной брони танка, части подбитой военной техники, пулеметные ленты, снаряды, канистры и солдатские фляги. Вес трона более 600 кг.

Железный трон создал волонтер Денис Буштець в зоне АТО вблизи Донецка в 2016 году. Он символизирует боль и страдания, которые сейчас бушуют на Востоке Украины в то время как на остальной территории страны мир.

Трон напоминает о том, что где-то недалеко идет война и гибнут люди. Сейчас объект находится в собственности Запорожского областного музея.

Киевляне могут не только рассматривать и фотографировать произведение искусства, но и садиться и касаться его.

Железный трон будет находиться на Майдане Независимости несколько недель, после чего вернется в стены Запорожского областного музея.

Напомним, в ноябре 2016 года Железный трон, сделанный волонтерами из "обломков войны", продали за 150 тыс. грн.

Владельцем трона стал запорожский бизнесмен. Организаторы его имя не разглашают.

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