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У центрі Києва встановлюють головну новорічну ялинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Софійській площі у центрі Києва проводяться монтаж головної новорічної ялинки, передає кореспондент УНН.

У центрі Києва встановлюють головну новорічну ялинку

Так, на площі біля Софії Київської вже стоїть металевий каркас ялинки, у які робітники вставляють гілки дерева. Зазначимо, що встановлювати новорічне дерево почали з верхівки. На верхівку конструкції вже поставили зірку. На місці працює спецтехніка та близько 10 робітників: одні на висоті вставляють ялинкові гілки в конструкцію, інші носять гілки на площі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Попри воєнний стан в областях України встановлять новорічні ялинки

Крім того, навколо ялинки встановили колони, які будуть доповнювати загальну композицію. УНН наживо транслює процес встановлення головної новорічної ялинки.

Нагадаємо, головна новорічна ялинка цього року буде виконана в холодних тонах, прикрашена іграшками у вигляді кришталиків. Також дерево оформлять екраном, який цілодобово буде випромінювати північне сяйво. Висота ялинки разом з верхівкою становитиме 27 м – трохи менша, ніж торік, але це потрібно, щоб не конкурувати із Софією Київською. Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.

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Як повідомляв УНН, комунальний транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме на три години довше, а фунікулер переведуть у цілодобовий режим.

В Україні на Новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року та 1 січня 2019-го.

Відсвяткувати зустріч Нового 2019 року в українських ресторанах можна буде від 500 гривень до 10 тисяч з людини, залежності від рівня закладу.

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