У центрі Києва встановлюють головну новорічну ялинку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На Софійській площі у центрі Києва проводяться монтаж головної новорічної ялинки, передає кореспондент УНН.
Так, на площі біля Софії Київської вже стоїть металевий каркас ялинки, у які робітники вставляють гілки дерева. Зазначимо, що встановлювати новорічне дерево почали з верхівки. На верхівку конструкції вже поставили зірку. На місці працює спецтехніка та близько 10 робітників: одні на висоті вставляють ялинкові гілки в конструкцію, інші носять гілки на площі.
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Крім того, навколо ялинки встановили колони, які будуть доповнювати загальну композицію. УНН наживо транслює процес встановлення головної новорічної ялинки.
Нагадаємо, головна новорічна ялинка цього року буде виконана в холодних тонах, прикрашена іграшками у вигляді кришталиків. Також дерево оформлять екраном, який цілодобово буде випромінювати північне сяйво. Висота ялинки разом з верхівкою становитиме 27 м – трохи менша, ніж торік, але це потрібно, щоб не конкурувати із Софією Київською. Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.
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Як повідомляв УНН, комунальний транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме на три години довше, а фунікулер переведуть у цілодобовий режим.
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