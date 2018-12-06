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В центре Киева устанавливают главную новогоднюю елку

Киев • УНН

 • 29887 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На Софийской площади в центре Киева проводятся монтаж главной новогодней елки, передает корреспондент УНН.

В центре Киева устанавливают главную новогоднюю елку

Так, на площади возле Софии Киевской уже стоит металлический каркас елки, в которые рабочие вставляют ветви дерева. Отметим, что устанавливать новогоднее дерево начали с верхушки. На верхушку конструкции уже поставили звезду. На месте работает спецтехника и около 10 рабочих: одни на высоте вставляют еловые ветки в конструкцию, другие носят ветви на площади.

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Кроме того, вокруг елки установили колонны, которые будут дополнять общую композицию. УНН вживую транслирует процесс установления главной новогодней елки.

Напомним, главная новогодняя елка в этом году будет выполнена в холодных тонах, украшена игрушками в виде хрусталиков. Также дерево оформят экраном, который круглосуточно будет излучать северное сияние. Высота елки вместе с верхушкой составит 27 м – чуть меньше, чем в прошлом году, но это нужно, чтобы не конкурировать с Софией Киевской. Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.

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Как сообщал УНН, коммунальный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше, а фуникулер переведут в круглосуточный режим.

В Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года и 1 января 2019-го.

Отпраздновать встречу Нового 2019 года в украинских ресторанах можно будет от 500 гривен до 10 тысяч с человека, зависимости от уровня заведения.

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