У центрі Києва відбулася акція солідарності з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На Майдані Незалежності у центрі Києва відбулась акція солідарності з Білоруссю. Світлинами із заходу ділилися учасники у соцмережах, передає УНН.
За словами організаторів, акція солідарності з Білоруссю розпочалася о 12:00 на Майдані Незалежності.
"Ні - політичним репресіям в центрі Європи!" - оприлюднив у Facebook світлини та відео з акції один з користувачів.
Акція пройшла на тлі ситуації з президентськими виборами в Білорусі, які призначені на 9 серпня.
Так, Центрвиборчком Білорусі 14 липня зареєстрував кандидатів на президентську посаду. Ними стали чинний президент Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черачень, Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька.
Головного опонента Лукашенка, ексголову правління “Білгазпромбанку” Віктора Бабарика, ЦВК реєструвати відмовилася. Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі.
У Білорусі розпочалися стихійні протести через відмову реєструвати незалежних кандидатів у президенти.