В центре Киева прошла акция солидарности с Беларусью

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102740 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112040 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116927 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150449 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116613 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141614 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104264 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102844 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105105 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102294 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В центре Киева прошла акция солидарности с Беларусью

В центре Киева прошла акция солидарности с Беларусью

Киев  •  УНН

 • 19853 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. На Майдане Независимости в центре Киева прошла акция солидарности с Беларусью. Фотографиями с мероприятия делились участники в соцсетях, передает УНН.

По словам организаторов, акция солидарности с Беларусью началась в 12:00 на Майдане Независимости.

"Нет - политическим репрессиям в центре Европы!" - обнародовал в Facebook фотографии и видео с акции один из пользователей.

Акция прошла на фоне ситуации с президентскими выборами в Беларуси, которые назначены на 9 августа.

Так, Центризбирком Беларуси 14 июля зарегистрировал кандидатов на президентский пост. Ими стали действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черачень, Андрей Дмитриев, Анна Конопацкая.

Главного оппонента Лукашенко, экс-главу правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико ЦИК регистрировать отказался. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

В Беларуси начались стихийные протесты из-за отказа регистрировать независимых кандидатов в президенты.

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