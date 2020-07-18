В центре Киева прошла акция солидарности с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На Майдане Независимости в центре Киева прошла акция солидарности с Беларусью. Фотографиями с мероприятия делились участники в соцсетях, передает УНН.
По словам организаторов, акция солидарности с Беларусью началась в 12:00 на Майдане Независимости.
"Нет - политическим репрессиям в центре Европы!" - обнародовал в Facebook фотографии и видео с акции один из пользователей.
Акция прошла на фоне ситуации с президентскими выборами в Беларуси, которые назначены на 9 августа.
Так, Центризбирком Беларуси 14 июля зарегистрировал кандидатов на президентский пост. Ими стали действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черачень, Андрей Дмитриев, Анна Конопацкая.
Главного оппонента Лукашенко, экс-главу правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико ЦИК регистрировать отказался. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
В Беларуси начались стихийные протесты из-за отказа регистрировать независимых кандидатов в президенты.