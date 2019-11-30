У центрі Києва п’яний водій на евроблясі влаштував подвійну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві в районі Бесарабської площі та площі Льва Толстого п’яний водій на евроблясі Mazda влаштував подвійну ДТП та намагався втексти з місця події. Про це повідомляє УНН з посиланням на очевидців події.
Так, за інформацією очевидців, нетверезий водій автомобіля Mazda європейської реєстрації уникав патрульних поліцейських, після чого зіткнувся з патрульною Skoda, потім від площі Льва Толстого проїхав до Бессарабської площі, де потрапив ще в одну аварію. Після другого удару автомобіль Mazda втратив здатність рухатися самостійно і був покинутий. Водій і пасажир автомобіля намагалися втекти, проте їх затримали.
Свідки стверджують що постраждали близько 12 автомобілів.
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