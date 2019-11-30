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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40535 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108083 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99958 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107336 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118257 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147592 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148158 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116719 просмотра

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В центре Киева пьяный водитель на евробляхе устроил двойную ДТП

В центре Киева пьяный водитель на евробляхе устроил двойную ДТП

Киев  •  УНН

 • 18659 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве в районе Бессарабской площади и площади Льва Толстого пьяный водитель евробляхи Mazda устроил двойную ДТП и пытался тексте с места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев происшествия.

Так, по информации очевидцев, нетрезвый водитель автомобиля Mazda европейской регистрации избегал патрульных полицейских, после чего столкнулся с патрульной Skoda, затем от площади Льва Толстого проехал до Бессарабской площади, где попал еще в одну аварию. После второго удара автомобиль Mazda потерял способность двигаться самостоятельно и был заброшен. Водитель и пассажир автомобиля пытались скрыться, однако их задержали.

Свидетели утверждают, что пострадали около 12 автомобилей.

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина на BMW сбил двух пешеходов, а затем врезался в автомобиль Saab.

Украинские Национальные Новости

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