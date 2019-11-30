В центре Киева пьяный водитель на евробляхе устроил двойную ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве в районе Бессарабской площади и площади Льва Толстого пьяный водитель евробляхи Mazda устроил двойную ДТП и пытался тексте с места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на очевидцев происшествия.
Так, по информации очевидцев, нетрезвый водитель автомобиля Mazda европейской регистрации избегал патрульных полицейских, после чего столкнулся с патрульной Skoda, затем от площади Льва Толстого проехал до Бессарабской площади, где попал еще в одну аварию. После второго удара автомобиль Mazda потерял способность двигаться самостоятельно и был заброшен. Водитель и пассажир автомобиля пытались скрыться, однако их задержали.
Свидетели утверждают, что пострадали около 12 автомобилей.
Напомним, в Ивано-Франковске мужчина на BMW сбил двух пешеходов, а затем врезался в автомобиль Saab.