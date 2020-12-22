У центрі Києва під час спроби захоплення приміщення постраждав поліцейський

Повідомляється, що сьогодні близько 14:00 до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб намагається проникнути до одного з приміщень на вулиці Пушкінській.

"Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відновили правопорядок. Внаслідок події постраждав працівник поліції, якого госпіталізовано у лікарняний заклад для надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Попередньо встановлено, що конфлікт виник на підставі права власності на приміщення. При цьому група осіб із застосуванням фізичної сили, піротехнічних засобів намагалася зайти та захопити його", - розповіли в поліції.

Зазначається, що за підозрою у скоєнні хуліганських дій у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали шістьох осіб. Наразі з ними проводяться першочергові слідчі дії.

Також слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція затримала групу осіб, яка намагалася захопити приватну компанію в Оболонському районі столиці.



