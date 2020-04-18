У Києві затримали банду зі зброєю за спробу захоплення компанії

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція затримала групу осіб, яка намагалася захопити приватну компанію в Оболонському районі столиці. Невідомі у балаклавах увірвались до приміщення, заблокували виходи та відмовлялися залишати будівлю. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.