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У Києві затримали банду зі зброєю за спробу захоплення компанії

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція затримала групу осіб, яка намагалася захопити приватну компанію в Оболонському районі столиці. Невідомі у балаклавах увірвались до приміщення, заблокували виходи та відмовлялися залишати будівлю. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

“Близько 2-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що група чоловіків виламали вікно на першому поверсі та захопили приміщення на проспекті Героїв Сталінграду, яке належить двом приватним компаніям. На вказану адресу одразу виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та спецпризначенці”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські затримали 15 чоловіків для встановлення їх анкетних даних.

“На адресі ми виявили та вилучили у них зброю, газові балончики та ножі, які направили на експертизу. Окрім того, вилучили документи, які чоловіки надали нам у якості підтвердження права на власність приміщень, для встановлення їх достовірності та законності”, — зазначає начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція оголосила про підозру членам організованої злочинної групи, які на Київщині скоїли рейдерське захоплення житлового комплексу в селі Чайки. 

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