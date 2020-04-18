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В Киеве задержали банду с оружием за попытку захвата компании

В Киеве задержали банду с оружием за попытку захвата компании

Киев  •  УНН

 • 27512 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Полиция задержала группу лиц, которая пыталась захватить частную компанию в Оболонском районе столицы. Неизвестные в балаклавах ворвались в помещение, заблокировали выходы и отказывались покидать здание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"Около 2 часов на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что группа мужчин выломали окно на первом этаже и захватили помещение на проспекте Героев Сталинграда, принадлежащее двум частным компаниям. На указанный адрес сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и спецназовцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали 15 мужчин для установления их личных данных.

"По адресу мы обнаружили и изъяли у них оружие, газовые баллончики и ножи, которые направили на экспертизу. Кроме того, изъяли документы, которые мужчины предоставили нам в качестве подтверждения права на собственность помещений, для установления их достоверности и законности", - отмечает начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, полиция объявила о подозрении членам организованной преступной группы, которые в Киевской области совершили рейдерский захват жилого комплекса в селе Чайки.

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