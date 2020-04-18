В Киеве задержали банду с оружием за попытку захвата компании

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Полиция задержала группу лиц, которая пыталась захватить частную компанию в Оболонском районе столицы. Неизвестные в балаклавах ворвались в помещение, заблокировали выходы и отказывались покидать здание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.