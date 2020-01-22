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На Київщині оголосили підозри банді за рейдерство ЖК

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Поліція оголосила про підозру членам організованої злочинної групи, які на Київщині скоїли рейдерське захоплення житлового комплексу в селі Чайки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

На Київщині оголосили підозри банді за рейдерство ЖК

"За скоєння рейдерських захоплень у Києво-Святошинському районі поліція оголосила зловмисникам підозру. Діяльність злочинної групи була спрямована на протиправне захоплення житлового комплексу у селі Чайки", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що слідчі встановили, що троє чоловіків - організатор та двоє виконавців, діяли шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи, печатки та бланки.

"Так, 55-річний чоловік утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та приховування злочинної діяльності своїх "підлеглих". Також він розробляв плани заволодіння чужим майном, визначав способи його виконання, розподіляв ролі і функції кожного із учасників. Таким чином, із використанням підроблених документів та печаток зловмисники заволоділи майном товариства з обмеженою діяльністю, що у селі Чайки, на суму майже 14 млн 865 тисяч гривень", - зазначили у відділі комунікації.

Повідомляється, що всім фігурантам злочину оголошено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. Сьогодні, 22 січня, у приміщенні Києво-Святошинського суду буде обиратися міра запобіжного заходу всім трьом учасникам злочинної групи. Правоохоронці направили до суду клопотання щодо обрання для рейдерів міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Київщині затримали рейдерів землі.

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