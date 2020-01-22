В Киевской области бъявили подозрения банде за рейдерство ЖК
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Полиция объявила о подозрении членам организованной преступной группы, которые в Киевской области совершили рейдерский захват жилого комплекса в селе Чайки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"За совершение рейдерских захватов в Киево-Святошинском районе полиция объявила злоумышленникам подозрение. Деятельность преступной группы была направлена на противоправный захват жилого комплекса в селе Чайки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следователи установили, что трое мужчин - организатор и двое исполнителей, действовали путем обмана, используя заведомо поддельные документы, печати и бланки.
"Так, 55-летний мужчина создал организованную группу и руководил ею, обеспечивал финансирование и сокрытие преступной деятельности своих "подчиненных". Также он разрабатывал планы завладения чужим имуществом, определял способы его выполнения, распределял роли и функции каждого из участников. Таким образом, с использованием поддельных документов и печатей злоумышленники завладели имуществом общества с ограниченной деятельностью, в селе Чайки на сумму почти 14 млн 865 тыс. гривен", - отметили в отделе коммуникации.
Сообщается, что всем фигурантам преступления объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины. Сегодня, 22 января, в помещении Киево-Святошинского суда будет избираться мера пресечения всем трем участникам преступной группы. Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании для рейдеров меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киевской области задержали рейдеров земли.