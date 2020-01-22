В Киевской области бъявили подозрения банде за рейдерство ЖК

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 13714 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 29419 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 67312 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 130272 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 137016 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 201162 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 197521 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 414320 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230075 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 520334 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.2м/с
57%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 29931 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 21463 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 14342 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 19108 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 16071 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 165734 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 153122 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 240425 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 414320 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 520334 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 67312 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 51388 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 49680 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 56311 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 86685 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Киевской области бъявили подозрения банде за рейдерство ЖК

Киев • УНН

 • 16284 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Полиция объявила о подозрении членам организованной преступной группы, которые в Киевской области совершили рейдерский захват жилого комплекса в селе Чайки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В Киевской области бъявили подозрения банде за рейдерство ЖК

"За совершение рейдерских захватов в Киево-Святошинском районе полиция объявила злоумышленникам подозрение. Деятельность преступной группы была направлена на противоправный захват жилого комплекса в селе Чайки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи установили, что трое мужчин - организатор и двое исполнителей, действовали путем обмана, используя заведомо поддельные документы, печати и бланки.

"Так, 55-летний мужчина создал организованную группу и руководил ею, обеспечивал финансирование и сокрытие преступной деятельности своих "подчиненных". Также он разрабатывал планы завладения чужим имуществом, определял способы его выполнения, распределял роли и функции каждого из участников. Таким образом, с использованием поддельных документов и печатей злоумышленники завладели имуществом общества с ограниченной деятельностью, в селе Чайки на сумму почти 14 млн 865 тыс. гривен", - отметили в отделе коммуникации.

Сообщается, что всем фигурантам преступления объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины. Сегодня, 22 января, в помещении Киево-Святошинского суда будет избираться мера пресечения всем трем участникам преступной группы. Правоохранители направили в суд ходатайство об избрании для рейдеров меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области задержали рейдеров земли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14