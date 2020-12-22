В центре Киева при попытке захвата помещения пострадал полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Киеве группа неизвестных лиц с применением физической силы и пиротехнических средств пыталась захватить одно из помещений на улице Пушкинской. В результате происшествия пострадал полицейский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Сообщается, что сегодня около 14:00 в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц пытается проникнуть в одно из помещений на улице Пушкинской.
"Правоохранители немедленно вмешались в ситуацию и восстановили правопорядок. В результате происшествия пострадал сотрудник полиции, который был госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи в условиях стационара. Предварительно установлено, что конфликт возник на основании права собственности на помещение. При этом группа лиц с применением физической силы, пиротехнических средств пыталась зайти и захватить его", - рассказали в полиции.
Отмечается, что по подозрению в совершении хулиганских действий в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полицейские задержали шестерых человек. Сейчас с ними проводятся первоочередные следственные действия.
Также следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, полиция задержала группу лиц, которая пыталась захватить частную компанию в Оболонском районе столицы.