У центрі Києва перекрили вулицю через загрозу вибуху

Цитата

“Від громадян надійшла інформація про підозрілий предмет, наразі (вибухотехніки — ред.) перевіряють”, — повідомили в поліції.

Деталі

Співрозмовник підтвердив, що після повідомлення вулицю було перекрито.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, раніше цього місяця правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Центрального залізничного вокзалу та низки інших об’єктів у Києві.

Додамо

На початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.