В центре Киева перекрыли улицу из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Улицу Саксаганского, что в центре в Киеве, перекрыли правоохранители после сообщения от граждан о "подозрительном предмете". Информацию о том УНН подтвердили в столичной полиции.
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"От граждан поступила информация о подозрительном предмете, пока (взрывотехники - ред.) проверяют", - сообщили в полиции.
Детали
Собеседник подтвердил, что после сообщения улицу было перекрыто.
Что было раньше
Как сообщал УНН, ранее в этом месяце правоохранители проверяли информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала и ряда других объектов в Киеве.
Добавим
В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.