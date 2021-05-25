В центре Киева перекрыли улицу из-за угрозы взрыва

Цитата

"От граждан поступила информация о подозрительном предмете, пока (взрывотехники - ред.) проверяют", - сообщили в полиции.

Детали

Собеседник подтвердил, что после сообщения улицу было перекрыто.

Что было раньше

Как сообщал УНН, ранее в этом месяце правоохранители проверяли информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала и ряда других объектов в Киеве.

Добавим

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.