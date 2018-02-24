У центрі Кабулу теракт: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Щонайменше одна людина загинула і ще шестеро дістали поранення унаслідок вибуху бомби в центрі столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомляє місцевий телеканал ToloNews з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Афганістану, інформує УНН.
За даними телеканалу, двоє поранених у критичному стані.
За інформацією місцевих ЗМІ, вибух стався 24 лютого близько 8:20 за місцевим часом (5:50 за Києвом) у районі Шашдарак. Саморобний вибуховий пристрій підірвав терорист-смертник.
На даний момент жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за атаку. На місці події працює поліція і медики, всі постраждалі госпіталізовані.
Як повідомляв УНН, минулого місяця в результаті вибуху в столиці Афганістану загинуло понад 100 людей.