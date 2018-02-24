В центре Кабула теракт: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. По меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате взрыва бомбы в центре столицы Афганистана Кабуле. Об этом сообщает местный телеканал ToloNews со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана, передает УНН.
По данным телеканала, двое раненых в критическом состоянии.
По информации местных СМИ, взрыв произошел 24 февраля около 8:20 по местному времени (5:50 по Киеву) в районе Шашдарак. Самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку. На месте происшествия работает полиция и медики, все пострадавшие госпитализированы.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце в результате взрыва в столице Афганистана погибло более 100 человек.