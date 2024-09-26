У центрі Івано-Франківська відновлено електропостачання після атаки рф - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки в Івано-Франківській громаді було пошкоджено електромережі, що призвело до знеструмлення центральної частини міста. Бригади енергетиків оперативно відновили енергопостачання у всіх постраждалих районах.
Внаслідок нічної атаки російських військ в Івано-Франківській громаді було пошкоджено електромережі, що призвело до знеструмлення центральної частини міста, наразі енергопостачання у центральній частині міста відновлено, повідомила у четвер голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.
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"Через ворожу нічну атаку в Івано-Франківській громаді пошкоджень зазнали електромережі. Знеструмленою була центральна частина міста, а саме вулиці Незалежності, Коновальця, Січових Стрільців, Степана Бандери та деякі з прилеглих", - написала Онищук.
"Бригади енергетиків одразу виїхали на місце події та розпочали відновлювальні роботи. Наразі енергопостачання вже повністю відновлено", - вказала голова ОВА.
І уточнила, що "енергопостачання у центральній частині міста відновлено".
Івано-Франківщина зазнала ворожої атаки: пошкоджено критичну інфраструктуру, є знеструмлення26.09.24, 08:24 • 17846 переглядiв