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У центрі Івано-Франківська відновлено електропостачання після атаки рф - ОВА

У центрі Івано-Франківська відновлено електропостачання після атаки рф - ОВА

Київ • УНН

 • 16507 перегляди

Внаслідок нічної атаки в Івано-Франківській громаді було пошкоджено електромережі, що призвело до знеструмлення центральної частини міста. Бригади енергетиків оперативно відновили енергопостачання у всіх постраждалих районах.

Внаслідок нічної атаки російських військ в Івано-Франківській громаді було пошкоджено електромережі, що призвело до знеструмлення центральної частини міста, наразі енергопостачання у центральній частині міста відновлено, повідомила у четвер голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Через ворожу нічну атаку в Івано-Франківській громаді пошкоджень зазнали електромережі. Знеструмленою була центральна частина міста, а саме вулиці Незалежності, Коновальця, Січових Стрільців, Степана Бандери та деякі з прилеглих", - написала Онищук.

"Бригади енергетиків одразу виїхали на місце події та розпочали відновлювальні роботи. Наразі енергопостачання вже повністю відновлено", - вказала голова ОВА.

І уточнила, що "енергопостачання у центральній частині міста відновлено".

Івано-Франківщина зазнала ворожої атаки: пошкоджено критичну інфраструктуру, є знеструмлення26.09.24, 08:24 • 17846 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
ivano-frankivskІвано-Франківськ

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