В центре Ивано-Франковска восстановлено электроснабжение после атаки рф - ОВА
Киев • УНН
В результате ночной атаки в Ивано-Франковской громаде были повреждены электросети, что привело к обесточиванию центральной части города. Бригады энергетиков оперативно восстановили энергоснабжение во всех пострадавших районах.
В результате ночной атаки российских войск в Ивано-Франковской общине были повреждены электросети, что привело к обесточиванию центральной части города, сейчас энергоснабжение в центральной части города восстановлено, сообщила в четверг председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Из-за вражеской ночной атаки в Ивано-Франковской общине повреждения получили электросети. Обесточенной была центральная часть города, а именно улицы Независимости, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Степана Бандеры и некоторые из прилегающих», - написала Онищук.
«Бригады энергетиков сразу выехали на место происшествия и начали восстановительные работы. Сейчас энергоснабжение уже полностью восстановлено», - указала председатель ОВА.
И уточнила, что «энергоснабжение в центральной части города восстановлено».
Ивано-Франковская область подверглась вражеской атаке: повреждена критическая инфраструктура, есть обесточивания26 сентября 2024, 05:24 • 12539 просмотров