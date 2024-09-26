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В центре Ивано-Франковска восстановлено электроснабжение после атаки рф - ОВА

В центре Ивано-Франковска восстановлено электроснабжение после атаки рф - ОВА

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В результате ночной атаки в Ивано-Франковской громаде были повреждены электросети, что привело к обесточиванию центральной части города. Бригады энергетиков оперативно восстановили энергоснабжение во всех пострадавших районах.

В результате ночной атаки российских войск в Ивано-Франковской общине были повреждены электросети, что привело к обесточиванию центральной части города, сейчас энергоснабжение в центральной части города восстановлено, сообщила в четверг председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Из-за вражеской ночной атаки в Ивано-Франковской общине повреждения получили электросети. Обесточенной была центральная часть города, а именно улицы Независимости, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Степана Бандеры и некоторые из прилегающих», - написала Онищук.

«Бригады энергетиков сразу выехали на место происшествия и начали восстановительные работы. Сейчас энергоснабжение уже полностью восстановлено», - указала председатель ОВА.

И уточнила, что «энергоснабжение в центральной части города восстановлено».

Ивано-Франковская область подверглась вражеской атаке: повреждена критическая инфраструктура, есть обесточивания26 сентября 2024, 05:24 • 12539 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
ivano-frankovskИвано-Франковск