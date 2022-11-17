У центрі дитячої творчості на Київщині запрацювала новітня “SMART-лабораторія”

Деталі

Вихованці гуртка комп’ютерних геніїв зробили презентацію новинки, продемонстрували роботу 3D-принтера і подарували гостям сувеніри, надруковані на ньому – пластикові брелоки.

Облаштування “SMART-лабораторії” обійшлося у 75 тис. грн: 25 тис. грн виділила Кагарлицька міська рада, ще 50 тис. грн - грант від “МХП-Громаді” в межах конкурсу “Час діяти, Україна!”.

Цитата

“Таким чином вихованці закладу мають сучасний освітній простір. Важливо, аби діти відволікалися від війни, розвивалися та отримували позитивні емоції. Заняття, які будуть проходити за сучасними освітніми STEM-методиками, дозволяють виробити у дітей навички не тільки із програмування та конструювання, але й критичного мислення. Висловлюємо щиру вдячність Благодійному фонду «МХП-Громаді» та Кагарлицькій міській територіальній громаді за підтримку позашкільної освіти у надзвичайно важкий час”, – зазначила керівник Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Васильчук.

Нагадаємо

За підтримки “МХП-Громаді” на Київщині відновили зруйнований російською ракетою молодіжний центр.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.