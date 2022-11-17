В центре детского творчества в Киевской области заработала новейшая “SMART-лаборатория”

Детали

Воспитанники кружка компьютерных гениев сделали презентацию новинки, продемонстрировали работу 3D-принтера и подарили гостям сувениры, напечатанные на нем – пластиковые брелки.

Обустройство “SMART-лаборатории” обошлось в 75 тыс. грн: 25 тыс. грн выделил Кагарлыкский городской совет, еще 50 тыс. грн – грант от “МХП-Громаде” в рамках конкурса “Пора действовать, Украина!”.

Цитата

“Таким образом питомцы заведения имеют современное образовательное пространство. Важно, чтобы дети отвлекались от войны, развивались и получали положительные эмоции. Занятия, которые будут проходить по современным образовательным STEM-методикам, позволяют выработать у детей навыки не только программирования и конструирования, но и критического мышления. Выражаем искреннюю признательность Благотворительному фонду «МХП-Громаде» и Кагарлыкской городской территориальной громаде за поддержку внешкольного образования в очень тяжелое время”, – отметила руководитель Центра детского и юношеского творчества Татьяна Васильчук.

Напомним

При поддержке “МХП-Громаде” в Киевской области восстановили разрушенный российской ракетой молодежный центр.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.