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У Торецьку вода почала надходити до водогону

У Торецьку вода почала надходити до водогону

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Довгоочікувана вода надходить до торецького водогону. Про це повідомив заступник керівника Військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Сергій Винник на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Довгоочікувана вода надходить до торецького водогону! Анатолій Степанович Іванюра та його бригада - Герої! Дякую всім хто долучився та рятував місто!" - написав Винник.

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У коментарях мешканці Торецька відзначають, що ймовірно уже завтра місто буде з водою і жартують про "банний день".

Нагадаємо, з 15 жовтня мешканці Торецька - близько 43 тис. осіб - живуть без централізованого водопостачання. Силами ДСНС та комунальників здійснювався підвіз питної та технічної води населенню. 

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