В Торецке вода начала поступать в водопровод

"Долгожданная вода поступает в Торецкий водопровод! Анатолий Степанович Иванюра и его бригада - Герои! Спасибо всем кто принял участие и спасал город!" - написал Винник.

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В комментариях жители Торецка отмечают, что вероятно уже завтра город будет с водой и шутят о "банном дне".

Напомним, с 15 октября жители Торецка - около 43 тыс. человек - живут без централизованного водоснабжения. Силами ГСЧС и коммунальщиков осуществлялся подвоз питьевой и технической воды населению.