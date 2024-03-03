У Торецьку на Донеччині знайшли нерозірвану авіаційну бомбу рф
Київ • УНН
Нерозірвану російську авіаційну бомбу знайшли у господарській будівлі в Торецьку Донецької області
Піротехніки виявили нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250, яка не здетонувала під час авіаудару рф по Торецьку. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
В господарчій споруді на території приватного домоволодіння було виявлено нерозірвану авіаційну бомбу КАБ-250, яка впала та не здетонувала під час авіаудару по місту Торецьк
Як зазначається, з 10 прилеглих житлових будинків було евакуйовано 14 людей.
Сьогодні піротехніки ДСНС вилучили КАБ-250 та знищили її.
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