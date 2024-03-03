В Торецке Донецкой области нашли неразорвавшуюся авиационную бомбу рф

Пиротехники обнаружили неразорвавшуюся авиационную бомбу КАБ-250, которая не сдетонировала во время авиаудара рф по Торецку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

В хозяйственной постройке на территории частного домовладения было обнаружено неразорвавшуюся авиационную бомбу КАБ-250, которая упала и не сдетонировала во время авиаудара по городу Торецк - говорится в сообщении.

Как отмечается, из 10 близлежащих жилых домов были эвакуированы 14 человек.

Сегодня пиротехники ГСЧС изъяли КАБ-250 и уничтожили ее.

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