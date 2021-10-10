У Токіо через відключення електрики зупинилися потяги
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Східно-японська залізнична компанія (JR East) заявила про значні збої руху поїздів в неділю в районі Токіо в зв'язку з відключенням електроенергії. Про це пише УНН з посиланням на The Japan Times.
Деталі
Хоча причина відключення ще не відома, повідомлялося про пожежу на підстанції залізничної компанії в Вараб, префектура Сайтама, сусідня зі столицею.
За даними пожежної служби Вараб, пожежа була погашена близько 13:25, інформації про потерпілих не надходило.
JR East заявила, що було припинено обслуговування в столичному районі Токіо, в тому числі на лініях Яманоте, Кейхин-Тохоку і Джобан.
Деякі з порушених ліній були частково відновлені, але лінія Кейхин-Тохоку, що проходить через центр Токіо, і кілька інших ліній все ще не працюють.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Японії маленький слимак знеструмив залізниці