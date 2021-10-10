В Токио из-за отключения электричества остановились поезда

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Восточно-японская железнодорожная компания (JR East) заявила о значительном сбое движения поездов в воскресенье в районе Токио в связи с отключением электроэнергии. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Japan Times.

Детали

Хотя причина отключения еще не известна, сообщалось о пожаре на подстанции железнодорожной компании в Вараби, префектура Сайтама, соседняя со столицей.

По данным пожарной службы Вараби, пожар был потушен около 13:25, информации о пострадавших не поступало.

JR East заявила, что было прекращено обслуживание в столичном районе Токио, в том числе на линиях Яманотэ, Кейхин-Тохоку и Джобан.

Некоторые из нарушенных линий были частично возобновлены, но линия Кейхин-Тохоку, проходящая через центр Токио,  и несколько других линий все еще не работают.

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