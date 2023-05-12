У тимчасово окуповному Мелітополі пролунав вибух. У деяких районах міста зникло світло, зв'язок та вода - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На півночі тимчасово окупанованого Мелітополя, Запоріжжя, пролунав вибух, унаслідок якого зникло електропостачання, водопостачання та зв'язок у деяких районах міста, повідомляє мер міста Іван Федоров, пише УНН.
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"У Мелітополі гучний вибух. Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку", - йдеться у повідомленні.
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Також про вибух повідомляли росЗМІ, зауважуючи, що пролунав вибух на півночі Мелітопол.
"Райони Ханда, Червона гірка та Мікрорайон залишаються без електропостачання після вибуху, уточнила так звана влада, пообіцявши відновити подачу електроенергії найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вранці у центрі тимчасово окупованого Мелітополя, що у Запорізькій області, пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров на своїй сторінці у Telegram.