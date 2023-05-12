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Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. В некоторых районах города пропал свет, вода и связь - мер

Киев • УНН

 • 834848 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. На севере временно оккупированного Мелитополя, Запорожье, раздался взрыв, в результате которого исчезли электроснабжение, водоснабжение и связь в некоторых районах города, сообщает мэр города Иван Федоров, пишет УНН.

Цитата 

"В Мелитополе громкий взрыв. Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных деревнях не стало света, воды и связи", - говорится в сообщении.

Дополнительно

Также о взрыве сообщали росСМИ, отмечая, что раздался взрыв на севере Мелитополя.

"Районы Ханда, Красная горка и Микрорайон остаются без электроснабжения после взрыва, уточнила так называемая власть, пообещав восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время", - говорится в сообщении. 

Напомним

Утром в центре временно оккупированного Мелитополя, что в Запорожской области, прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров на своей странице в Telegram. 

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