У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа: горить військова база російських окупантів

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За словами місцевих мешканців Донецьку, спалахнула пожежа, горить військова база російських окупантів у Київському районі міста.

Як зазначається, можливо звуки вибухів - детонація російських боєприпасів. Наразі окупанти не повідомляють, що стало причиною пожежі та детонації.

Нагадаємо

17 червня на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області сталася пожежа, яку було ліквідовано. Майже дві години знадобилось рятувальникам аби приборкати пожежу та запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди. Хімічної загрози для населення міста та області вдалося уникнути.