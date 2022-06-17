Во временно оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар: горит военная база российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Сегодня, 17 июня, во временно оккупированном россией Донецке раздались мощные взрывы. Жители сообщают, что в городе вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Типовой Донецк", информирует УНН.
Детали
По словам местных жителей Донецка, вспыхнул пожар, горит военная база российских оккупантов в Киевском районе города.
Как отмечается, возможно звуки взрывов - детонация российских боеприпасов. Пока оккупанты не сообщают, что стало причиной пожара и детонации.
Напомним
17 июня произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области, он был ликвидирован. Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар и предотвратить распространение огня на рядом сооружения. Химической угрозы населению города и области удалось избежать.