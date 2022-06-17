Во временно оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар: горит военная база российских оккупантов

Детали

По словам местных жителей Донецка, вспыхнул пожар, горит военная база российских оккупантов в Киевском районе города.

Как отмечается, возможно звуки взрывов - детонация российских боеприпасов. Пока оккупанты не сообщают, что стало причиной пожара и детонации.

Напомним

17 июня произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области, он был ликвидирован. Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар и предотвратить распространение огня на рядом сооружения. Химической угрозы населению города и области удалось избежать.