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Во временно оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар: горит военная база российских оккупантов

Киев • УНН

 • 194297 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Сегодня, 17 июня, во временно оккупированном россией Донецке раздались мощные взрывы. Жители сообщают, что в городе вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Типовой Донецк", информирует УНН.

Детали 

По словам местных жителей Донецка, вспыхнул пожар, горит военная база российских оккупантов в Киевском районе города.

Как отмечается, возможно звуки взрывов - детонация российских боеприпасов.  Пока оккупанты не сообщают, что стало причиной пожара и детонации.

Напомним 

17 июня произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области, он был ликвидирован. Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы обуздать пожар и предотвратить распространение огня на рядом сооружения. Химической угрозы населению города и области удалось избежать.

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